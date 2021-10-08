Hassas burun 'Dark', zehir tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan narkotik köpeği Dark, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. 7 yıllık görev süresi boyunca bir çok başarılı operasyona imza atan Dark, bugüne kadar katıldığı operasyonlarda 96 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı madde yakalattı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü envanterinde görev yapan Labrador cinsi narkotik köpeği Dark, narkotik ekiplerinin en büyük destekçisi. Katıldığı operasyonlara büyük katkı sağlayan Dark, adeta zehir tacirlerinin korkulu rüyası oldu.

Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğünde eğitimini tamamladıktan sonra Zonguldak'ta göreve başlayan Dark, 7 yıllık görev süresinde bir çok başarılı operasyonda yer aldı. Hassas burnu sayesinde bugüne kadar katıldığı operasyonlarda 96 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı madde yakalattı.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde uyuşturucu kullanımının önlenmesi; suça karışanların yakalanması için yürüttüğü çalışmalar da büyük bir kararlılıkla sürüyor. - ZONGULDAK