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HASTA YAKININ SALDIRISINA UĞRAYARAK BAYGINLIK GEÇİREN GÜVENLİK GÖREVLİSİ KAMERADA - Son Dakika

HASTA YAKININ SALDIRISINA UĞRAYARAK BAYGINLIK GEÇİREN GÜVENLİK GÖREVLİSİ KAMERADA

08.10.2021 09:47

KOCAELİ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapan güvenlik görevlisi, ziyaretçi saatinin dolması nedeniyle dışarı çıkmasını istediği hasta yakınının saldırısına uğradı.

KOCAELİ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapan güvenlik görevlisi, ziyaretçi saatinin dolması nedeniyle dışarı çıkmasını istediği hasta yakınının saldırısına uğradı. Güvenlik görevlisi baygınlık geçirirken, o anlar hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay pazartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapan güvenlik görevlisi B.D., iddiaya göre ziyaretçi saatinin dolması nedeniyle odaları gezerek kadın doğum servisinde tedavi gören bir hastanın yakınlarının dışarı çıkmasını istedi. Güvenlik görevlisi dışarı çıkma konusunda uyardığı ismi öğrenilemeyen bir hasta yakınıyla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında hasta yakını, güvenlik görevlisini omuzlarından tutarak koridorda itekledikten sonra duvara vurdu. Duvardaki panonun metal kolu başına çarpan güvenlik görevlisi baygınlık geçirdi. Güvenlik görevlisi B.D. yere yığıldı. Hastanede bulunan diğer kişilerin araya girdi. İki kişi polis tarafından gözaltına alındı. Polis merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi serbest bırakıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan olay anı hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hasta yakınının güvenlik görevlisini duvara çarptığı ve başına aldığı darbe nedeniyle baygınlık geçiren güvenlik görevlisinin yere yığıldığı görüldü.

HASTA YAKININ SALDIRISINA UĞRAYARAK BAYGINLIK GEÇİREN GÜVENLİK GÖREVLİSİ KAMERADA
HASTA YAKININ SALDIRISINA UĞRAYARAK BAYGINLIK GEÇİREN GÜVENLİK GÖREVLİSİ KAMERADA
HASTA YAKININ SALDIRISINA UĞRAYARAK BAYGINLIK GEÇİREN GÜVENLİK GÖREVLİSİ KAMERADA
HASTA YAKININ SALDIRISINA UĞRAYARAK BAYGINLIK GEÇİREN GÜVENLİK GÖREVLİSİ KAMERADA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Güvenlik Görevlisi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HASTA YAKININ SALDIRISINA UĞRAYARAK BAYGINLIK GEÇİREN GÜVENLİK GÖREVLİSİ KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: HASTA YAKININ SALDIRISINA UĞRAYARAK BAYGINLIK GEÇİREN GÜVENLİK GÖREVLİSİ KAMERADA - Son Dakika
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