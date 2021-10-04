Hastalıkların peşini bırakmadığı Gaziantepli Doğan'ın tek isteği akülü araç - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan ve rahatsızlıklarından dolayı iki ayağı kesilen 62 yaşındaki Orhan Gazi Doğan, ihtiyaçlarını karşılamak için akülü araç talep ediyor.

Dervişpaşa Mahallesi'nde eşiyle yaşayan ve belirli aralıklarla geçirdiği rahatsızlıklardan dolayı sıkıntılı dönemler geçiren 4 çocuk babası Doğan'ın 2017'de sol ve 2019'da ise sağ bacağı kesildi.

KOAH ve şeker hastalıklarıyla mücadele eden Doğan, rahatça dolaşmak ve günlük ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yetkili ve hayırseverlerden akülü araç isteğinin yerine getirilmesini arzuluyor.

Doğan, yaptığı açıklamada, uzun yıllar çalıştığı tuğla fabrikasında emek olduğunu söyledi.

Geçmişte 7 kez ameliyat olduğunu ve yoğun bakımda kaldığını ifade eden Doğan, "İki yıldır dışarı çıkamıyorum. Daha önce temin edilen tekerlekli sandalye parçalandı. Dolayısıyla evden dışarı çıkamıyorum. Başkasının yardımı olmadan tuvalete çıkamıyorum. Akülü araç arzum var. Eğer olursa dışarı çıkıp gezmek istiyorum." dedi.

Doğan'ın oğlu Ferhat Doğan ise babalarına yardımcı olmaya çalıştıklarını ancak maddi imkanlarının yetersiz olduğunu aktardı.