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Hastanede güvenlik görevlisini bayıltana kadar böyle darp etti - Son Dakika

Hastanede güvenlik görevlisini bayıltana kadar böyle darp etti

07.10.2021 16:17
Hastanede güvenlik görevlisini bayıltana kadar böyle darp etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görevli güvenlik personeli, kadın hemşireyi korumak isterken saldırıya uğradı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görevli güvenlik personeli, kadın hemşireyi korumak isterken saldırıya uğradı. O anları anlatan güvenlik görevlisi Bülent Deniz gözyaşlarını tutamadı. Darp anları ise hastanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya yerleşkesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ziyaret saatinin dolmasıyla servisten çıkarılan 3 kişiden biri, iddialara göre nöbetçi kadın hemşireye 'Bana doktor çağırın, ben hastamı taburcu etmek istiyorum' dedi. Akşam saati olduğu için doktor olmadığını belirten hemşireye, 'Ben şimdi çıkarmak istiyorum, bana doktoru getirin' diye bağıran saldırganın hemşirenin üzerine yürüdüğünü fark eden güvenlik görevlisi Bülent Deniz duruma müdahale etmeye çalıştı. O sırada gözleri dönen 1'i kadın 3 saldırgan Deniz'in boğazını sıkarak kafasını 3-4 kez duvara vurdu. Aldığı darbeyle bayılıp yere yığılan güvenlik görevlisinden hıncını alamayan saldırgan yerde baygın yatan Deniz'e 'Sen daha ölmedin mi?' diyerek vurmaya devam etti. Olayın ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri saldırganı ve yanındaki iki şahsı gözaltına aldı. Güvenlik görevlisine dehşeti yaşatan saldırgan tutuklu yargılanırken, diğer iki şahıs serbest bırakıldı. O anları anlatan güvenlik görevlisi Bülent Deniz gözyaşlarını tutamadı.

"Boğazımı sıkarak kafamı duvara 3-4 defa vurdu. Kendimden geçtim"

Olay anını anlatan Bülent Deniz, kafası duvara vurulduktan sonra kendinden geçtiğini belirterek, "Saat 20.30 sıralarında rutin olarak servisleri boşaltıyoruz. Servisleri boşaltırken arkadaşın odada olduğunu gördük. Onları her zamanki gibi dışarıya çıkardık. Daha sonra arkadaş 'Bana doktor çağırın, ben hastamı taburcu etmek istiyorum' dedi. Bu yüksek sesle olunca o akşamki nöbetçi hemşiremiz olaya müdahil oldu. Akşam doktorun olmadığını, sabah müsait bir zamanda imzayla birlikte hastasını çıkarabileceğini söyledi. Daha sonra hastanın yakını bu konuya itiraz ederek 'Ben şimdi çıkarmak istiyorum, bana doktoru getirin' dedi. Hemşire arkadaşımıza yüksek sesle seslenince, üzerine doğru hareket edince biz mecburen müdahale etmek zorundayız. Müdahale ederken arkadaş boğazımı sıkarak duvara 3-4 defa vurdu. Kendimden geçtim" dedi.

"İyi ve kötü günlerinde yanlarındayız bize neden bu şekilde tavır aldıklarını bilmiyorum"

İnsanların bu tarz davranışlar sergilemesinin kendisini çok üzdüğünü ifade eden Deniz, "Biz burada mutlu günlerinde, iyi ve kötü günlerinde yanlarındayız, bize neden bu şekilde tavır aldıklarını bilmiyorum. Arkadaşlarım söylüyor; ben olayın devamını hatırlamıyorum ama yerdeyken bir daha tekrar gelerek 'Bu arkadaş öldü mü, ölmedi mi?' demiş. Arkamda duran başta il sağlık müdürüme, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnsanlarımızdaki bu öfke nedir? İnsanları anlayamıyoruz. Sabırlı olmalarını istiyoruz. Bizlerin onlar için olduğumuzu insanlarımız bilsin. Onların en ufak canı yandığı zaman ilk müdahale eden bu gördüğümüz arkadaşlarımız" diye konuştu.

"Yerde yatan arkadaşımıza tekrar 'Sen ölmedin mi?' diye vurmaları gaddarca bir davranıştır"

Güvenlik görevlisine yapılan saldırının öldürmeye teşebbüs olduğunun altını çizen Öz Sağlık İş Sendikası Kocaeli il Başkanı Sedat Balkan, "Maalesef şu an sözün bittiği yerdeyiz. Gerçekten bunu kelimelerle anlatmak işe yarayacak durum değil. Buradaki arkadaşımıza yapılan saldırı normal bir saldırı değil. Hastane yönetimine teşekkür ediyorum. Güvenlik kamerası kayıtlarını göndererek anında müdahale etti. Saldıran kişi şuanda tutuklu yargılanıyor. Hastane yönetiminin kamera kayıtlarını göndermesi çok güzel bir davranış oldu. Sadece saldırı değil, öldürmeye teşebbüs olan eylemdir. Zaten polis de bunun kararını vermiş. Bu saatten sonra da sendika olarak bu tarz olayların devam etmemesi için arkadaşımızın yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Yerde yatan arkadaşımıza tekrar 'Sen ölmedin mi?' diye vurmaları gaddarca bir davranıştır" şeklinde konuştu.

"Biz bu olayın takipçisiyiz"

Konunun takipçisi olacaklarını ifade eden Balkan, "Soruşturma devam ettiği sürece, biz de olayın içerisinde ve soruşturmanın takipçisi olacağız. Temizlik işçisinden tutun, güvenlik görevlisine kadar, bu arkadaşlarımız hep hastalarla birlikte. Bizim devletimize güvenimiz sonsuz, inanıyorum ki bu arkadaşların hiç biri cezasız kalmayacak. Cezasız kalmadığı sürece bu tarz olayların durulmayacağına eminim" ifadelerini kullandı.

O anlar güvenlik kamerasında

Öte yandan yaşanan darp anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir kişinin yanında bulunan şahıslar ille güvenlik görevlisinin boğazını sıkması ve duvara doğru götürmesi yer alıyor. Aldığı darbeler ile yere yığılan güvenlik görevlisinin yardımına ise hastane personeli ve vatandaşlar koşuyor. Yerde baygın vaziyette yatan güvenlik görevlisinin yanına gelen şahsın tekrar hamle yaptığı görüntülerde yer alıyor. - KOCAELİ

Hastanede güvenlik görevlisini bayıltana kadar böyle darp etti
Hastanede güvenlik görevlisini bayıltana kadar böyle darp etti
Hastanede güvenlik görevlisini bayıltana kadar böyle darp etti
Hastanede güvenlik görevlisini bayıltana kadar böyle darp etti
Hastanede güvenlik görevlisini bayıltana kadar böyle darp etti
Hastanede güvenlik görevlisini bayıltana kadar böyle darp etti
Hastanede güvenlik görevlisini bayıltana kadar böyle darp etti

Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Bülent Deniz, Kocaeli, Doğum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hastanede güvenlik görevlisini bayıltana kadar böyle darp etti - Son Dakika


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