Üye Girişi
Hastanede polis ve çalışanlara saldırı kamerada - Son Dakika

Hastanede polis ve çalışanlara saldırı kamerada

06.10.2021 22:13

Hastanede polis ve çalışanlara saldırı kamerada Konya'da kavgada gözaltına alınan şahsın yakınları hastaneyi basarak görevlileri darp etti Konya'nın Karapınar İlçesinde iki grup arasında çıkan kavga sonrası polis ekipleri tarafından olayın şüphelilerin sağlık kontrolüne götürüldüğü hastaneyi...

Hastanede polis ve çalışanlara saldırı kamerada

Konya'da kavgada gözaltına alınan şahsın yakınları hastaneyi basarak görevlileri darp etti

KONYA - Konya'nın Karapınar İlçesinde iki grup arasında çıkan kavga sonrası polis ekipleri tarafından olayın şüphelilerin sağlık kontrolüne götürüldüğü hastaneyi basan yakınları, sağlık ve polis ekiplerine saldırdı.

Olay, 15 Eylül gece saatlerinde Karapınar İlçesinde Hankapı Mahallesinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlence merkezinin çıkışında alkollü Y. D., O. D. ve T. M. isimli şahıslar ile F. G., H. G. ve M. A. Ö. arasında kavga çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine düşen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve mahalle bekçisi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, çıkan kavgayı güçlükle ayırdı. İçlerinde yaralılar da bulunan iki tarafın birbirlerinden şikayetçi olması üzerine polis ekipleri, şüphelileri sağlık işlemleri için Karapınar Devlet Hastanesine götürdü. Olayın taraflarından 1.79 promil alkollü olduğu tespit edilen M.A.Ö., işlemleri esnasında hastane içerisinde taşkınlık yaparak polis ekiplerine hakaret etti. Sağlık kontrolü sırasında sağlık çalışanlarına zorluk çıkararak müdahale eden polis ekiplerine küfürler savuran şahıs, ekipler tarafından sakin olması ve tedavisine devam etmesi konusunda birçok kez uyarıldı.

Üç polis memuru ve iki bekçi yaralandı

Hastanede sağlık işlemleri sırasında M.A.Ö'nün yakınları olduğu öğrenilen ve yüksek promilde alkol aldıkları tespit edilen A.Ö., ve Z. Ö. de olayı duyarak hastaneye geldi. Görevli sağlık ve polis ekiplerine hakaret ve polisleri tehdit eden iki kişi görevli ekiplere saldırarak darp etti. Şahıslar takviye ekip çağırılarak güçlükle kontrol altına alındı. Hastane basarak taşkınlık çıkartan ve görevli memurlara saldıran şahıslar hastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, hastaneye gelen iki kişinin sağlık ve polis ekiplerine küfür ederek saldırması daha sonra hastane polisi tarafından tek şahsın bir odaya alınarak kontrol altına alınması görülüyor. Öte yandan, olayda yaralanan 3 polis memurundan 1'ine 5 gün ve 2 çarşı mahalle bekçisinden 1'ine 3 gün iş göremez raporu verildi.

Kafasını duvarlara vurarak polisin kendisini darp ettiğini iddia etti

Şahsın yakınlarından gözaltına alınmak istemeyen A. Ö. ise polislere hakaret ve küfürler ederek saldırıp hastanedeki tıbbi cihazlara tekme atarak zarar verdi. Bunun yanı sıra kafasını duvarlara ve kapıya vurarak polislerin kendisini darp ettiğini iddia etti. Hastanede görevli bulunan ve şahısların yakını olan sağlık çalışanı da yakınlarının gözaltına alınmasına engel olmak için polis ekiplerine mukavemet gösterdiği öğrenildi. Olay yerine gelen takviye ekipler tarafından şahıslar etkisiz hale getirilerek polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hastanede polis ve çalışanlara saldırı kamerada
Hastanede polis ve çalışanlara saldırı kamerada
Hastanede polis ve çalışanlara saldırı kamerada
Hastanede polis ve çalışanlara saldırı kamerada

Karapınar, Saldırı, kavga, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hastanede polis ve çalışanlara saldırı kamerada - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı 21:55 Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı Genç eşinin ihanetiyle yıkılan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen suskunluğunu bozdu 20:55 Genç eşinin ihanetiyle yıkılan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen suskunluğunu bozdu 28 Şubat suçlamasına Meral Akşener'den yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 3 teklifi tek tek sıraladı 20:19 28 Şubat suçlamasına Meral Akşener'den yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 3 teklifi tek tek sıraladı
Mustafa Kut cinayetinde çarpıcı iddia! Canlı yayına bağlanan komşu, katil zanlısının ismini verdi 20:04 Mustafa Kut cinayetinde çarpıcı iddia! Canlı yayına bağlanan komşu, katil zanlısının ismini verdi Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar 19:00 Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar Son anketten ezber bozan sonuçlar çıktı! İYİ Parti oyunu yüzde 15'den yüzde 19'a çıkardı 18:09 Son anketten ezber bozan sonuçlar çıktı! İYİ Parti oyunu yüzde 15'den yüzde 19'a çıkardı
Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda bulunan Ece Ronay'dan gündem olacak iddia: Asistanı 50 bin lira teklif etti 17:12 Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda bulunan Ece Ronay'dan gündem olacak iddia: Asistanı 50 bin lira teklif etti Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı 15:51 Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı

Son Dakika Haberleri
18:58 Mostafa Mohamed artık çok daha mutlu! İşte performansını bu kadar etkileyen detay
18:47 Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı
18:45 Bursa'da üzücü ölüm! Koronavirüs hastası çift, 3 gün arayla hayatlarını kaybetti
18:32 Damadını öldüren kayınpeder suçlamaları kabul etmedi: Kavga sırasında bıçağa çarptı
18:21 Erdoğan'ın "HDP, Akşener'i veto etti" sözlerinin ardından İYİ Partili Çelik'ten Haberler.com'a özel açıklama: Kuru bir siyasal manevra
18:19 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 6 Ekim 2021
17:59 Sarı-lacivertli takımda hasretle beklenen futbolcular sakatlıktan dönüyor! İşte forma giyecekleri tarih
17:53 74 yaşındaki adam, 96 yaşındaki annesini, başına taşla vurarak öldürdü
17:38 Merdivenden düşerek öldüğü öne sürülmüştü! Asıl gerçek kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı
17:21 Son dakika! Uçuşa geçen Bitcoin, 55 bin dolar sınırına dayandı
Fenerbahçe-Galatasaray yakınlaşmasına Ahmet Nur Çebi'den çarpıcı yorum: Hissetmiştim ben Fenerbahçe-Galatasaray yakınlaşmasına Ahmet Nur Çebi'den çarpıcı yorum: Hissetmiştim ben         
22:11
Tolgay Arslan geri dönüyor! Süper Lig devine transferi için menajerine talimatı verdi Tolgay Arslan geri dönüyor! Süper Lig devine transferi için menajerine talimatı verdi         
21:51
Barcelona-Beşiktaş hattında trafik yeniden başladı! Bir dünya yıldızı daha Kartal oluyor Barcelona-Beşiktaş hattında trafik yeniden başladı! Bir dünya yıldızı daha Kartal oluyor         
20:31
CHP'li belediye başkanı Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek CHP'li belediye başkanı Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek         
20:17
Son Dakika: Bakan Koca'dan 3. doz aşı açıklaması: 2 doz mRNA aşısı yaptıranlar için gerek yok Son Dakika: Bakan Koca'dan 3. doz aşı açıklaması: 2 doz mRNA aşısı yaptıranlar için gerek yok         
19:38
Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı         
18:48
74 yaşındaki adam, 96 yaşındaki annesini, başına taşla vurarak öldürdü 74 yaşındaki adam, 96 yaşındaki annesini, başına taşla vurarak öldürdü         
17:54
Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak         
17:00
Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi         
15:33
Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum         
14:47
Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak         
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti         
14:13
Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın         
11:15
Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi         
11:11
BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor         
10:44
Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor         
10:09
Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı         
10:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 22:20:12. #1.13#
SON DAKİKA: Hastanede polis ve çalışanlara saldırı kamerada - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement