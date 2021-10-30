Manisa'nın Turgutlu Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisiyle tartışan bir kişi, hastaneden ayrıldıktan sonra kalabalık bir grup halinde gelerek güvenlik görevlisini darp etti. 5 kişinin gözaltına alındığı olay nedeniyle yüzünden yaralanan güvenlik görevlisi tedavi altına alınırken olaya tepki gösteren hastane çalışanları bir süre hasta kabulü yapmayarak eylem düzenledi.

Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Turgutlu Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre güvenlik görevlisi Süleyman D. ile tartışan bir hasta yakını, daha sonra hastaneden ayrıldı. Bir süre sonra yanında kalabalık bir grupla hastaneye gelen hasta yakını ve beraberindekiler güvenlik görevlisi Süleyman D.'yi darp etmeye başladı. Durum üzerine diğer güvenlik görevlileri araya girerken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaşanan olayın ardından hastaneden ayrılan saldırganların yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Güvenlik kameralarından saldırganların kimliklerini tespit eden polis ekipleri, saldırganların bulunduğu kahvehaneye giderek olaya karıştığı şüphesiyle 5 kişiyi gözaltına aldı. Yüzünden yaralanan Süleyman D. ise tedavi altına alındı. Süleyman D.'nin burnunun kırıldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinden de yaralanmaların bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan saldırıya tepki gösteren hastane çalışanları, bir süre hasta kabul etmeyerek eylem yaptı. Eylemin ardından hasta kabulüne devam edildi. - MANİSA