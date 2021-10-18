HASTASININ SALDIRISINA UĞRAYAN DİŞ HEKİMİ SERBEST KALINCA TACİZ MESAJLARINA DEVAM ETTİ - Son Dakika

DİYARBAKIR'da Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görevli diş hekimi Ömer Erdinç Erdaş, yanlış tedavi uyguladığı iddiasıyla hastasının sözlü ve fiziki saldırısına uğradı. Şikayetçi olduğu şüphelinin serbest bırakıldığını belirten Erdaş, Serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesaplarından taciz mesajlarına devam etti. Hepsini belgeledik, hukuki süreci başlattık dedi.

Yenişehir ilçesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görevli diş hekimi Ömer Erdinç Erdaş, 14 Ekim günü saat 14.00 sıralarında diş tedavisi yaptığı hastasının, 'yanlış tedavi' uyguladığı gerekçesiyle 14 Ekim'de sözlü ve fiziki saldırısına uğradı. Sağlık çalışanları ve meslektaşlarının araya girmesiyle saldırganın elinden kurtarılan Erdaş, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Hastane önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, olayı protesto etti.

'HEKİM ARKADAŞLARIMIN ONU TUTMASIYLA ELİNDEN KURTULABİLDİM'

Şüphelinin, sosyal medya üzerinden tehdit mesajları gönderdiğini belirten Erdaş, hukuki süreci başlattığını söyledi. DHA'ya konuşan Ömer Erdinç, hastasının, kendisine yanlış tedavi uyguladığını iddia ederek şiddete başvurduğunu belirterek, şöyle konuştu

Bu hasta bana 12 Ekim günü randevulu olarak kanal tedavisi talebiyle gelmişti. Ben de gerek olmadığını, dolguyla dişi kurtarabileceğimizi ve sonrasında eğer ağrısı olursa kanal tedavisi yapacağımızı söyledim. O hasta, ona yanlış tedavi uyguladığımı düşünerek 2 gün sonra hesap sormaya benim kliniğime geldi. Konuşmaya çok yüksek tondan başladı zaten. Ben de hasta başındaydım o sırada. Ben klinikten çıkması gerektiğini ve nereye şikayet etmesi gerekiyorsa oraya şikayet edebileceğini ve yanlış bir tedavi uyguladığımı düşünmediğimi söyledim. Sözlü tacize devam etti ve hakaret boyutuna ulaştıktan sonra bu sefer fiziksel şiddete başvurdu. Orada bayağı bir darbedildim. Güvenlik personellerinin geç gelmesi ve müdahale etmemesi, hastanemizde beyaz kod alt yapısının olmaması sebebiyle, hekim ve sağlık personeli arkadaşlarımın onu tutmasıyla elinden kurtulabildim. Aynı gün şikayetim üzerine ifade vererek serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesaplarından taciz mesajlarına devam etti. Bunların hepsini belgeledik ve hukuki süreci başlattık, bakalım ne olacak göreceğiz, hep beraber.

'SAĞLIKTA ŞİDDET CAN YAKMAYA DEVAM EDİYOR'

Diyarbakır Diş Hekimleri Odası Başkanı Yılmaz Sağır, sağlıkta şiddetin can yakmaya devam ettiğini belirterek, Meslektaşımızı darbeden şahıs, şikayet üzerine karakola götürülüp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. Savcılığa sevk edilmesi kanunda açık bir şekilde belirtildiği halde, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılması, sağlıkta şiddet yasasının uygulanmadığının kanıtıdır. Cezasızlığın ve yasanın uygulanmamasının verdiği öz güvenle saldırgan, sahte sosyal medya hesaplarıyla meslektaşımızı taciz ve tehdit etmeye devam etmiştir. Bizler şiddetle yüz yüze kalan dostlarımıza ve tüm sağlık emekçilerine sahip çıkmaktan vazgeçmeyeceğiz. Umarız bu son olur ve bir daha böyle üzücü durumlar için bir araya gelmeyiz. Olayın takipçisi olacağımızı belirtmek istiyoruz diye konuştu.