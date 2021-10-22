TEZHİP SANATI SERGİSİ? AÇILDI - Son Dakika

DÜNYANIN en büyük mozaik sergileme alanına sahip Hatay Arkeoloji Müzesi'nde Tezhip Sanatı Sergisi, açıldı. 20 tezhip sanatçısının hazırladığı ve 120 farklı eserin beğeniye sunulduğu sergi, Pazar günü saat 17.00'ye kadar açık kalacak.

Dünyanın en büyük mozaik sergileme alanına sahip Hatay Arkeoloji Müzesi'nde Tezhip Sanatı Sergisi, açıldı. Müzenin giriş kısmında oluşturulan alanda, 20 tezhip sanatçısının hazırladığı ve 120 farklı tezhip çalışmasının bulunduğu serginin açılış törenine, Hatay Vali Yardımcısı Erhan Günay, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör ve sanatseverler katılım gösterdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, açılışın ardından yaptığı açıklamada, 'Sergide yer alan eserler, Hatay'ın kültürünü ve tarihini anlatıyor. 120 eserimizin hepsi de Antakya ve Hatay ile ilgili. Bu bizleri mutlu ediyor çünkü sanatçılarımız hem yöremize ait değerleri hem de o sanatımızı en güzel şekilde yansıtıyorlar. Sergimiz 3 gün açık kalacak. İnşallah bundan sonra her ay böyle bir sergiyle karşılaşacaksınız. Amacımız, kentimizi tanıtmak, müzemizi canlı ve daha da aktif hale getirmek. Özellikle müzemize yurt içinden ve yurtdışından gelen ziyaretçilerimize de burayı göstermek istiyoruz' ifadelerine yer verdi. Tezhip Sanatı Sergisi, Pazar günü saat 17.00'ye kadar açık kalacak.