Hatay'da 10 kilo 500 gram esrar ve 9 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'da, 10 kilo 500 gram esrar ve 9 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, merkez Antakya ilçesindeki Bohşin ve Emek mahallelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Bohşin Mahallesi'nde yaşayan M.İ'nin evinde narkotik dedektör köpeği desteğiyle yapılan aramada, 2 kilogram esrar bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, Emek Mahallesi'ndeki metruk binada da 8 kilo 500 gram esrar ile 9 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.