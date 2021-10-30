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Hatay'da 10 kilo 500 gram esrar ve 9 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'da 10 kilo 500 gram esrar ve 9 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

30.10.2021 12:48
Hatay'da 10 kilo 500 gram esrar ve 9 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay'da, 10 kilo 500 gram esrar ve 9 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hatay'da, 10 kilo 500 gram esrar ve 9 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, merkez Antakya ilçesindeki Bohşin ve Emek mahallelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Bohşin Mahallesi'nde yaşayan M.İ'nin evinde narkotik dedektör köpeği desteğiyle yapılan aramada, 2 kilogram esrar bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, Emek Mahallesi'ndeki metruk binada da 8 kilo 500 gram esrar ile 9 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Hatay'da 10 kilo 500 gram esrar ve 9 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Hatay'da 10 kilo 500 gram esrar ve 9 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Hatay, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da 10 kilo 500 gram esrar ve 9 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da 10 kilo 500 gram esrar ve 9 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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