Hatay'da 49 gönüllü itfaiyeci göreve başladı - Son Dakika

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş , törende yaptığı konuşmada, itfaiyecilerin uzak kaldığı ve gelmekte gecikebileceği alanlarda gönüllülerin yangınlara hızlıca müdahale ederek ekiplere zaman kazandıracağını söyledi.

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