Hatay'da alkollü yakalanan 73 sürücünün ehliyetine el konuldu - Son Dakika

Hatay'da bir haftada yapılan denetimlerde alkollü olduğu belirlenen 73 araç sürücüsünün, ehliyetine geçici olarak el konuldu.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerinin 4-10 Ekim 2021 tarihleri arasında yaptıkları denetimlerde, çeşitli nedenlerden dolayı 61 motosiklet trafikten men edildi.

Uygulamalarda 25 bin 866 araç denetlendi, 5 bin 970 araç sürücüsüne idari para cezası verildi.

Alkollü olduğu belirlenen 73 araç sürücüsünün ehliyetine geçici olarak el konuldu. 1,00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen 25 kişi hakkında ise gerekli adli işlem yapıldı.

Hatay genelinde bir hafta içerisinde 81 yaralamalı, 53 maddi hasarlı olmak üzere toplam 134 trafik kazası meydana geldi.

Ayrıca 682 okul servis aracı kontrol edildi, 25 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - HATAY