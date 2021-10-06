Hatay'da bir evde 120 kök Hint keneviri ile 5 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'da evinde 120 kök Hint keneviri ile 5 kilo 262 gram esrar yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Serinyol Mahallesi'nde bulunan S.Y'nin adresine operasyon düzenledi.
Operasyonda, boyları 50 santimetre ile 5 metre arasında değişen 120 kök Hint keneviri, 5 kilo 262 gram esrar, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 6 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli S.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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