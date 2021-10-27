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İstihdam odaklı meslek lisesi hizmet sektörüne ara eleman yetiştiriyor - Son Dakika

İstihdam odaklı meslek lisesi hizmet sektörüne ara eleman yetiştiriyor

27.10.2021 11:43

Hatay'da Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bünyesindeki farklı bölümlerde eğitim alan öğrenciler, hizmet sektörünün çeşitli dallarına nitelikli ara personel olarak yetiştiriliyor.

Hatay'da Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bünyesindeki farklı bölümlerde eğitim alan öğrenciler, hizmet sektörünün çeşitli dallarına nitelikli ara personel olarak yetiştiriliyor.

İstihdam odaklı eğitim veren okulun yiyecek-içecek, çocuk gelişimi, kimya, iletişim ve bilişim bölümü öğrencileri, hem yurt içi ve dışında staj yapma imkanına hem de mezuniyet sonrası iş yerini açma belgesine de sahip oluyor.

Farklı alanlarda eğitim veren nitelikli eleman yetiştiren meslek lisesinden geçen yıl mezun olan 314 öğrenciden bir bölümü okulu bitirir bitirmez kamu ve özel sektörde işe girdi.

"Bu yıl 200'ü aşkın öğrencimizi işe yerleştirmeyi hedefliyoruz"

Okul Müdürü Yusuf Çalışkan, AA muhabirine, öğrencilere hem eğitim verildiğini hem de onların mesleki gelişimlerine katkı sağladıklarını söyledi.

Öğrencilerin mezun olduklarında iş yeri açma belgesine sahip olduklarını anlatan Çalışkan, okulda aldıkları nitelikli eğitimler sayesinde mezun olanların kamu ve özel sektörde çalışma imkanına sahip olabildiklerini belirtti.

Yiyecek-içecek bölümü öğrencilerinin Akdeniz ve Ege sahillerinin seçkin turistik işletmelerde ve hizmet sektörünün diğer alanlarında çalışma fırsatı yakaladıklarını ifade eden Çalışkan şöyle konuştu:

"Okulumuzun yiyecek-içecek bölümü öğrencileri okulda aldıkları eğitim ve staj dönemindeki çalışmaları neticesinde mezun olmadan iş teklifi alıyorlar. Geçen yıl mezun olan 100'ün üzerinde öğrencimize kamu ve özel sektörde kendi alanlarında istihdam olanağı sunduk, bu yıl 200'ü aşkın öğrencimizi işe yerleştirmeyi hedefliyoruz. Okulumuza geçen yıllara oranla ilginin arttığını belirtmek isterim, burada çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. İstihdam odaklı okulumuz yoğun ilgi görüyor. Son olarak yiyecek-içecek bölümünden 6 öğrencimiz 'Medeniyetler Şehrinde Deniz Lezzetleri' konulu Avrupa Birliği Erasmus Projesi kapsamında Portekiz'in Braga kentinde 2 hafta staj görme imkanına sahip oldu."

"İş kaygım olmadığı için burada olmaktan mutluyum"

Yiyecek-içecek bölümü öğrencisi Mehmet Cuma Balsever de yemek yapmayı sevdiğini ve bundan dolayı bu bölümü seçtiğini belirtti.

Balsever, "İş kaygım olmadığı için burada olmaktan mutluyum. İleride iyi bir aşçı olarak istediğim otelde çalışma şansını yakalayacağım. Buradan daha önce mezun olan öğrenciler de şu an çok güzel yerlerdeler. Bu bizi daha da motive ediyor. Haftanın 3 günü tatlı, tuzlu ve sıcak yemek olarak Türk ve dünya mutfağından çok sayıda çeşit öğreniyoruz. Okul dönemim boyunca kendimizi geliştirerek iş hayatına hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Yiyecek-içecek bölümü öğrencisi Asiye Muratoğlu ise en büyük hayalinin kendi iş yerini açmak olduğunu ve bundan dolayı bu bölümü seçtiğini anlattı.

Her hafta farklı yemeğin yapımını öğrendiklerini ve kendilerini geliştirmek için öğretmenlerinin çok emek verdiğini ifade eden Muratoğlu, "Mezun olduğumda gelecek kaygısı yaşamayacağım çünkü bize verdiği iş yeri açma belgesiyle kendi hayalini kurduğum iş yerimi açacağım." dedi.

Çocuk gelişimi öğrencisi Abdullah Kavlar da çocukları çok sevdiği için bu bölüme geldiğini ve ileride ana sınıfı öğretmeni olmak istediğini sözlerine ekledi.

İstihdam odaklı meslek lisesi hizmet sektörüne ara eleman yetiştiriyor
İstihdam odaklı meslek lisesi hizmet sektörüne ara eleman yetiştiriyor
İstihdam odaklı meslek lisesi hizmet sektörüne ara eleman yetiştiriyor
İstihdam odaklı meslek lisesi hizmet sektörüne ara eleman yetiştiriyor
İstihdam odaklı meslek lisesi hizmet sektörüne ara eleman yetiştiriyor
İstihdam odaklı meslek lisesi hizmet sektörüne ara eleman yetiştiriyor
İstihdam odaklı meslek lisesi hizmet sektörüne ara eleman yetiştiriyor
İstihdam odaklı meslek lisesi hizmet sektörüne ara eleman yetiştiriyor
İstihdam odaklı meslek lisesi hizmet sektörüne ara eleman yetiştiriyor

Ahmet Benli, İstihdam, Şehit, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstihdam odaklı meslek lisesi hizmet sektörüne ara eleman yetiştiriyor - Son Dakika


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