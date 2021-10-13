Hatay'da kaçakçılık operasyonunda tütün ve makaron ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'ın Antakya ilçesinde kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı tütün ve filtreli sigara kağıdı (makaron) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ilçede 3 iş yeri ve bir depoya operasyon düzenledi.
Aramalarda 952 kilogram gümrük kaçağı tütün, 52 bin boş makaron ile 7 bin 60 tütün mamulü ve sahte bandrol etiketi ele geçirildi.
Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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