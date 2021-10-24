Hatay'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 10 bin uyuşturucu hap bulundu - Son Dakika

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, polisin kovalama sonucu durdurduğu otomobilde 10 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Polis, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sonucu Alaattin Mahallesi'nde durduruldu.
Araçta yapılan aramada 10 bin uyuşturucu hap bulundu.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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