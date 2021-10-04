Hatay'ın Defne ilçesinde, kuyuya düşen koyun, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çekmece Mahallesi'nde, küçükbaş hayvanlarını otlatan çoban, sürüden ayrılan bir koyununun, 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düştüğünü görünce durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ip yardımıyla indikleri kuyudaki koyunu çıkararak sahibine teslim etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı - Son Dakika