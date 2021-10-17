Mevlit Kandili idrak edildi - Son Dakika

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Mevlit Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.
Adana'da Sabancı Merkez Camisi'ne gelen vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takıp mesafe kurallarına uyarak saf tuttu.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Mevlit Kandili'nin önemi ve Hz. Muhammed'in hayatıyla ilgili vaaz verildi.
Yatsı namazının kılınmasının ardından dua edildi, ilahiler okundu.
Kaynak: AA
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