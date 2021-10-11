Hatay'da motosiklet kazası: 1 ölü - Son Dakika

Hatay'da motosiklet kazası: 1 ölü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Azganlık Mahallesi, E-91 Karayolunda Mehmet Avaran'ın (26) kullandığı 31 ACR 815 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü başına aldığı darbeyle ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Avaran yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. - HATAY

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