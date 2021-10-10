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Hatay'da traktör devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Hatay'da traktör devrildi: 3 yaralı

10.10.2021 22:20

Hatay'da traktör devrildi: 3 yaralı Hatay'da orman işletme müdürlüğü ait traktör devrildi.

Hatay'da traktör devrildi: 3 yaralı

HATAY - Hatay'da orman işletme müdürlüğü ait traktör devrildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Erzin ilçesine bağlı Başlamış Mahallesi Yay yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı işçiler ağaç kesimi yaptıktan sonra yolunda kaza yaptı. Abdil Ö. idaresinde traktör kontrolden çıkınca devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Abdil Ö. ve traktörde bulunan 2 işçiyi hastaneye kaldırdı.

Sürücü Abdil Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hatay'da traktör devrildi: 3 yaralı
Hatay'da traktör devrildi: 3 yaralı
Hatay'da traktör devrildi: 3 yaralı
Hatay'da traktör devrildi: 3 yaralı

Orman İşletme Müdürlüğü, Traktör, Hatay, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da traktör devrildi: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da traktör devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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