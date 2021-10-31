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Ürünlerinin tozdan zarar gördüğünü ileri süren çiftçiler yolu trafiğe kapattı - Son Dakika

Ürünlerinin tozdan zarar gördüğünü ileri süren çiftçiler yolu trafiğe kapattı

31.10.2021 19:21

Hatay'ın Hassa ilçesinde, bahçelerinin yanından geçen maden ocağı yolunu kullanan kamyonların kaldırdığı tozun ürünlerine zarar verdiğini ileri süren çiftçiler, yolu trafiğe kapatarak eylem yaptı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde, bahçelerinin yanından geçen maden ocağı yolunu kullanan kamyonların kaldırdığı tozun ürünlerine zarar verdiğini ileri süren çiftçiler, yolu trafiğe kapatarak eylem yaptı.

Akbez Mahallesi'nde bahçelerinin yanından geçen ve maden ocağına giden yolu trafiğe kapatan üreticiler adına konuşan Hasan Şimşek, her gün en az 80 kamyonun yoldan geçtiğini, yolun toprak olması nedeniyle kalkan tozun bahçelerindeki ürünlere zarar verdiğini iddia etti. Çiftçiler yolun asfaltlanmasını istedi.

Yolun ulaşıma kapatılması üzerine maden ocağına gitmek isteyen kamyonlar geri döndü.

Ürünlerinin tozdan zarar gördüğünü ileri süren çiftçiler yolu trafiğe kapattı
Ürünlerinin tozdan zarar gördüğünü ileri süren çiftçiler yolu trafiğe kapattı
Ürünlerinin tozdan zarar gördüğünü ileri süren çiftçiler yolu trafiğe kapattı
Ürünlerinin tozdan zarar gördüğünü ileri süren çiftçiler yolu trafiğe kapattı
Ürünlerinin tozdan zarar gördüğünü ileri süren çiftçiler yolu trafiğe kapattı
Ürünlerinin tozdan zarar gördüğünü ileri süren çiftçiler yolu trafiğe kapattı
Ürünlerinin tozdan zarar gördüğünü ileri süren çiftçiler yolu trafiğe kapattı
Ürünlerinin tozdan zarar gördüğünü ileri süren çiftçiler yolu trafiğe kapattı
Ürünlerinin tozdan zarar gördüğünü ileri süren çiftçiler yolu trafiğe kapattı

Hasan Şimşek, Akbez, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürünlerinin tozdan zarar gördüğünü ileri süren çiftçiler yolu trafiğe kapattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ürünlerinin tozdan zarar gördüğünü ileri süren çiftçiler yolu trafiğe kapattı - Son Dakika
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