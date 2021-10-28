Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde 36,83 gram eroin, 30 uyuşturucu hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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