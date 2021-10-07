Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen iki şüpheliden biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler, şüphelilerin Bahçelievler Mahallesindeki iş yerinde yaptığı aramada, 19.2 kilogram esrar ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, İ.B. serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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