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Hatay'da üzerlerinde uyuşturucu hap ve silah bulunan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hatay'da üzerlerinde uyuşturucu hap ve silah bulunan 5 şüpheli yakalandı

20.10.2021 10:35
Hatay'da üzerlerinde uyuşturucu hap ve silah bulunan 5 şüpheli yakalandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, üzerlerinde uyuşturucu hap ve silah bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, üzerlerinde uyuşturucu hap ve silah bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Narlıca Mahallesi'nde durumlarından şüphelendikleri 5 kişinin üzerlerinde arama yaptı.

Aramada 30 bin 500 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 11 dolu fişek, 202,72 gram esrar ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hatay'da üzerlerinde uyuşturucu hap ve silah bulunan 5 şüpheli yakalandı
Hatay'da üzerlerinde uyuşturucu hap ve silah bulunan 5 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu, Antakya, Silah, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da üzerlerinde uyuşturucu hap ve silah bulunan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da üzerlerinde uyuşturucu hap ve silah bulunan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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