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Son Dakika | HATAY'DAKİ ORMAN YANGININDA KIZILÇAM VE ZEYTİNLİK ALAN ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika

Son Dakika | HATAY'DAKİ ORMAN YANGININDA KIZILÇAM VE ZEYTİNLİK ALAN ZARAR GÖRDÜ

12.10.2021 01:04

Son dakika haberler... HATAY'ın Altınözü ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektar kızılçam alanı ve 2 hektar zeytinlik zarar gördü.

HATAY'ın Altınözü ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektar kızılçam alanı ve 2 hektar zeytinlik zarar gördü.

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karbeyaz Mahallesi'nde orman yangını çıktı. İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin 4 arazöz, 2 su tankı ve 40 orman işçi ile müdahale ettiği yangın, 6 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 3 hektar kızılçam ve 2 hektar zeytinlik alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Son Dakika | HATAY'DAKİ ORMAN YANGININDA KIZILÇAM VE ZEYTİNLİK ALAN ZARAR GÖRDÜ
Son Dakika | HATAY'DAKİ ORMAN YANGININDA KIZILÇAM VE ZEYTİNLİK ALAN ZARAR GÖRDÜ
Son Dakika | HATAY'DAKİ ORMAN YANGININDA KIZILÇAM VE ZEYTİNLİK ALAN ZARAR GÖRDÜ
Son Dakika | HATAY'DAKİ ORMAN YANGININDA KIZILÇAM VE ZEYTİNLİK ALAN ZARAR GÖRDÜ
Son Dakika | HATAY'DAKİ ORMAN YANGININDA KIZILÇAM VE ZEYTİNLİK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Altınözü, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | HATAY'DAKİ ORMAN YANGININDA KIZILÇAM VE ZEYTİNLİK ALAN ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | HATAY'DAKİ ORMAN YANGININDA KIZILÇAM VE ZEYTİNLİK ALAN ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika
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