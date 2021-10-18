HAVA ALMAK İÇİN ÇIKTIĞI BALKONDA MAHSUR KALDI - Son Dakika

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ANTALYA'da hava almak için çıktığı balkonda kapının kapanmasıyla mahsur kalan Sevgi E. (65), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'ndeki bir sitede, 7 katlı binanın 5'inci katında oturan Sevgi E., bugün saat 10.30 sıralarında evde yalnız başınayken hava almak için balkona çıktı. Ancak kapı aniden kapanınca Sevgi E., balkonda mahsur kaldı. Bir süre kapıyı açmak için uğraşan Sevgi E., başarılı olamayınca komşusundan itfaiyeye haber vermesini istedi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekibi, aracın merdiveniyle 5'inci kat balkona ulaştı. Yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu kapıyı açan ekipler, Sevgi E.'yi mahsur kaldığı balkondan kurtardı.