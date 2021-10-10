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Hava sıcaklığı 33 dereceyi buldu, tatilciler Kızkalesi'ne akın etti - Son Dakika

Hava sıcaklığı 33 dereceyi buldu, tatilciler Kızkalesi'ne akın etti

10.10.2021 14:16
Hava sıcaklığı 33 dereceyi buldu, tatilciler Kızkalesi'ne akın etti

Hava sıcaklığı 33 dereceyi buldu, tatilciler Kızkalesi'ne akın etti Kızkalesi'ne Mersin ve çevresinden gelen tatilciler ile yabancı turistlerin ilgisi sürüyor Doğu Akdeniz'in gözde turizm merkezlerinden Mersin Erdemli'deki Kızkalesi sahilleri hava sıcaklığının 33 dereceyi bulmasıyla...

Hava sıcaklığı 33 dereceyi buldu, tatilciler Kızkalesi'ne akın etti

Kızkalesi'ne Mersin ve çevresinden gelen tatilciler ile yabancı turistlerin ilgisi sürüyor

MERSİN - Doğu Akdeniz'in gözde turizm merkezlerinden Mersin Erdemli'deki Kızkalesi sahilleri hava sıcaklığının 33 dereceyi bulmasıyla tatilcilerle dolup taşıyor.

Ekim ayında olunmasına rağmen sahillerin yaz günlerini andıran canlılığı dikkat çekiyor. yazdan kalma günlerde kimileri denize girerek, kimileri güneşlenip, kimileri top oynayarak eğlenceli anlar geçiriyor. Uygun hava şartlarının tarihi turistik Kızkalesi'ne ilgiyi arttırdığını ifade eden turizmciler sezonun uzamasından da memnun.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, turizm sezonunun bu yıl turizmcisinden, esnafına herkes için olağanüstü güzel geçtiğini, bölgede bu sezon 4-5 bin yatak kapasitesiyle hizmet verildiğini söyledi.

Çalışkan, "burada turizm kasım ayının sonuna kadar devam eder. Top oynayanlar var, denize girenler var, sahilde yürüyüş yapanlar var. Sahil dolu mükemmel bir güneş var. Şuan 33 derece sıcaklık var. Daha ne istiyoruz, deniz sıcaklığı 26-27 derece. Sezonumda güzel geçti, suyumuzda, havamızda güzel. Biz çevre illerdeki dostları arkadaşları, seyahat etmek isteyen, denize girmek isteyen bütün insanları Kızkalesi'ne davet ediyoruz" dedi.

"Avrupa ülkelerinden tut, Çinliler bile geliyor"

Çalışkan, " Eylül, ekim, kasım aylarında burada yabancı turisti daha çok görüyoruz. Rusya'nın yaptığı nükleer santralden dolayı buraya gelen arkadaşlar var. Artık onların akrabaları Antalya'ya, Alanya'ya gitmiyor, Mersin'de güzel tatilimizi burada geçirelim diyorlar. Şuan çalışanların akrabaları burada tatil yapıyor. Gelen Amerikalılar var, Almanlar var, İsviçreliler var, Hollandalılar var. Şuan burada da Avrupa ülkelerinden tut Rusya'ya kadar, inanın Çinli bile var. Gaziantep'te fabrika kuran Çinliler de burada tatil yapıyor" diye konuştu.

"Sahillerimiz halen dolu"

Kızkalesi Muhtarı Murat Kale de, "Oteller yüzde yüz kapasite ile çalıştı. Bunun sebebi de geçen yıl yurt dışında olup da buraya gelemeyen misafirlerimiz vardı. Onlar çok yoğun ilgi gösterdi bu bölgeye. Dolayısıyla bu bölgede gerçekten turizm sezonu çok iyi geçti, sezonu kazasız belasız atlattık. Hala da sezonumuz devam ediyor. Görüyorsunuz sahilimiz dolu, havalar da çok güzel gidiyor. Esnaflarımız, işletmecilerimiz hepsi memnun. İnşallah bu sezon örnek olur, önümüzdeki yıllarda da aynı şekilde devam ederiz diye düşünüyorum" dedi.

"Otellerimizde halen misafirlerimiz konaklıyor"

Turizm işletmecisi Mehmet Şirin Öztop ise, "Şükürler olsun 2021 yaz sezonu dolu dolu geçti. Turizm işletmecileri bu durumdan memnun. Özellikle de Almanya'dan, gurbetçi dediğimiz Türklerin araçlarıyla gelip, KDV noktasında çok ciddi katkıları oldu. Sezonumuz 1 Temmuz'da başladı. Halende sahilde kalabalık devam ediyor. İşletmelerimizde, otellerimizde halen misafirlerimiz konaklıyor. ve bu güzel denizin tadını çıkartıyorlar" şeklinde konuştu.

Tatil için gelen Seda Halavut'ta, "25 yıldır Kızkalesi'nde tatil yapıyorum. Denizin ve havanın Ağustos ayını aratmadığını hep birlikte görüyoruz. Cçok güzel bir enerji var havada. Çok sağlıklı dönemler geçiriyoruz. İnşallah pandemiyi atlatır, eski günlerimize çok daha enerjik bir şekilde döneriz" dedi.

Hava sıcaklığı 33 dereceyi buldu, tatilciler Kızkalesi'ne akın etti
Hava sıcaklığı 33 dereceyi buldu, tatilciler Kızkalesi'ne akın etti
Hava sıcaklığı 33 dereceyi buldu, tatilciler Kızkalesi'ne akın etti
Hava sıcaklığı 33 dereceyi buldu, tatilciler Kızkalesi'ne akın etti

Doğu Akdeniz, Kızkalesi, Mersin, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hava sıcaklığı 33 dereceyi buldu, tatilciler Kızkalesi'ne akın etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hava sıcaklığı 33 dereceyi buldu, tatilciler Kızkalesi'ne akın etti - Son Dakika
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