Hava trafik kontrolörlerinden kan bağışı - Son Dakika

Hava trafik kontrolörlerinden kan bağışı

Hava trafik kontrolörleri, "Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü" dolayısıyla kan bağışında bulundu.

Hava trafik kontrolörleri, "Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü" dolayısıyla kan bağışında bulundu. Güvenpark'taki Türk Kızılayın kan bağışı noktasında bağışta bulunan Türkiye Hava Trafik Kontrolörleri Derneği Ankara Şube Başkanı Derya Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü'nde bir farkındalık yaratmak istediklerini söyledi. Salgın döneminde azalan kan depolarını desteklemek için kan bağışında bulunmaya geldiklerini dile getiren Karaca, vatandaşları da bu konuda duyarlı olmaya davet etti.

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