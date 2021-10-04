Havacılık eğitimlerini tamamladılar - Son Dakika

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) arasında iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilen havacılık eğitimleri koronavirüs tedbirleri kapsamında tamamlandı.

Özel havacılık şirketlerinin artması, hava ulaşımındaki hızlı büyüme ve gelişim süreci, nitelikli personel ihtiyacını beraberinde getiriyor. Yükseköğretim Kurumu (YÖK) ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) arasında gerçekleştirilen iş birliği çerçevesinde Türkiye'de sınırlı sayıda yükseköğretim kurumunun sahip olduğu "Tanınan Okul" sertifikasına sahip üniversitelerde alınan eğitimlerle mezun olan öğrenciler ise birçok ayrıcalık elde ediyor.

Pandemi sebebiyle gerçekleştirilemeyen havacılık eğitimleri koronavirüs tedbirleri kapsamında tamamlandı. 'Tanınan Okul' sertifikasına sahip İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin (İGÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü ile Gelişim Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Programı öğrencileri "Hava Aracı Teknik SHY 147 ve SHY 66 TASK Uygulama Eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uyularak, Pilot Melike Kuvvet Uçak Hangarında gerçekleşen eğitimler sonrası öğrenciler, meslekte lisanslı uzman olmak için önemli bir adım atmış oldu.

-İHA-