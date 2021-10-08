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Havadan denetime ceza yağdı - Son Dakika

Havadan denetime ceza yağdı

08.10.2021 13:28
Havadan denetime ceza yağdı

İstanbul ile Anadolu arasındaki ulaşım ağının en önemli güzergahlarından birisi olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kısmı, jandarma ekipleri tarafından helikopterle denetlendi.

İstanbul ile Anadolu arasındaki ulaşım ağının en önemli güzergahlarından birisi olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kısmı, jandarma ekipleri tarafından helikopterle denetlendi. Kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun yükünü önemli ölçüde azaltan Kuzey Marmara Otoyolu, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından hem karadan, hem de helikopterle havadan denetlendi.

Kocaeli geçişinde kural ihlali yapan sürücülere göz açtırılmazken, ekipler trafik kazalarını önlemek ve yolda güvenliği sağlamak amacıyla denetimleri aralıksız sürdürüyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nda yapılan helikopterle denetimlerde kontrol edilen 366 araçtan çeşitli kural ihlalleri nedeniyle 10 araca 32 bin 767 TL para cezası uygulandı. 7 araç ise trafikten men edildi. - KOCAELİ

Havadan denetime ceza yağdı
Havadan denetime ceza yağdı
Havadan denetime ceza yağdı
Havadan denetime ceza yağdı
Havadan denetime ceza yağdı
Havadan denetime ceza yağdı
Havadan denetime ceza yağdı

TEM Otoyolu, Jandarma, Marmara, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Havadan denetime ceza yağdı - Son Dakika


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