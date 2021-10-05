Havza Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Havza Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir başkanlığında Havza Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Özdemir, meclis üyelerine Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Havza Belediyesi çalışmaları hakkında bilgi aktararak, "SASKİ tarafından ilçemizde yürütülen içme suyu projeleri ile ilçemizde ve birçok kırsal mahallemizde içme suyu problemi sona erecek. Havza Belediyesi olarak hem ilçe merkezinde hem de kırsal mahallerimizde programımızı yağışlar başlamadan bitirmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekteyiz. Halkımıza kaliteli hizmeti hızlı şekilde ulaştırmak hedefindeyiz." dedi.