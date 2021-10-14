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Havza'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı futbol turnuvası başladı - Son Dakika

Havza'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı futbol turnuvası başladı

14.10.2021 10:41
Havza'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı futbol turnuvası başladı

Havza'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Futbol Turnuvası başladı.

Havza'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Futbol Turnuvası başladı.

Havza Kaymakamlığı tarafından İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Futbol Turnuvası oynanan maçlarla başladı.

İlçe Stadı'nda başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Futbol Turnuvası'nın ilk vuruşunu Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir gerçekleştirdi.

On üç takımın katılımı ile gerçekleştirilen turnuva grup eleme maçlarının ardından oynanacak olan final maçları ile 26 Ekim'de sona erecek.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman turnuvanın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlendiğini belirterek, "Dostça, centilmence bir turnuva diliyorum. Birlik ve beraberliğin pekişmesi için düzenlediğimiz bu turnuvada tüm takımlara başarılar diliyorum." dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise futbol turnuvasının hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Halkımızı spora teşvik etmek ve dostluğumuz, birliğimizi daha da pekiştirmek için düzenlediğimiz turnuvamızda önemli olan birlikte bir şeyler yapmak. Bu vesileyle, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Başlama vuruşu ile birlikte başlayan turnuvanın ilk gününde oynan maçlar Huzurevi 3 - Pekşen Et 1, Madeni İşler Odası 6 - Sanayispor 2, Bekdiğinspor 0 - Hastane 2, Havza Belediyesi 1 - Akara Gsm 4 ve Emniyetspor 4 - Havza Belediyesi 2 şekilden sonuçlandı.

Havza'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı futbol turnuvası başladı
Havza'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı futbol turnuvası başladı
Havza'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı futbol turnuvası başladı
Havza'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı futbol turnuvası başladı
Havza'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı futbol turnuvası başladı

Sebahattin Özdemir, Cumhuriyet, Futbol, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı futbol turnuvası başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Havza'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı futbol turnuvası başladı - Son Dakika
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