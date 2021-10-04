Havza'da 3 branşta halk turnuvası yapılacak - Son Dakika

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında kaymakamlık öncülüğünde 3 farklı branşta halk turnuvası düzenleneceğini bildirdi.

Nayman, yaptığı açıklamada Havza Kaymakamlık Kupası adı altında futbol, voleybol ve bilek güreşi branşlarında turnuva düzenleneceğini belirtti.

Turnuvaların halk arasında sporun yaygınlaşması ve halk ile kurumlar arasında diyalogların geliştirilmesi için etkili olduğunu belirten Nayman şunları kaydetti:

"İlçemizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile odalar, sivil toplum kuruluşlarında görevliler ile esnaf, mahalle ve kırsal mahalle sakinlerin sosyal aktivitelerini arttırarak, sporu sevdirmek, halkımız ve kurumlar arası iş birliği ve dayanışmayı sağlamak, spora teşvik ederek iş stresinden uzaklaşmak amacıyla turnuvalarımızı düzenledik. Havza Kaymakamlığı öncülüğünde Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Koordinesinde, Havza Belediyesi, Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Havza Gençlik Merkezi Müdürlüğü işbirliği içinde Kaymakamlık Kupası adıyla 3 farklı branşta halk turnuvası düzenlenecek. Uzun zamandır sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunamayan ilçe halkının düzenlenen turnuvalara ilgi göstereceğine inancımız tamdır. Tüm halkımız davetlidir."