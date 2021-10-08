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Havza'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla mevlit düzenlendi - Son Dakika

Havza'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla mevlit düzenlendi

08.10.2021 14:43
Havza'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla mevlit düzenlendi

Havza İlçe Müftülüğünce Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla mevlit programı gerçekleştirildi.

Havza İlçe Müftülüğünce Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla mevlit programı gerçekleştirildi.

Bu yıl, "Cami, din görevlileri ve vefa" temasının işlendiği Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İlçe Müftülüğü, Kevser Camisi'nde cuma namazı öncesi mevlit programı düzenledi.

Din görevlileri tarafından okunan mevlit ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından program, Havza Müftüsü Mehmet Nurlu tarafından yapılan dua ile son buldu.

Cuma namazının ardından da İlçe Müftülüğü tarafından vatandaşlara tatlı ikramında bulunuldu.

Nurlu, başta Kabe olmak üzere onun birer şubesi konumundaki cami ve mescitlerin hem İslam toplumlarının kimliği hem de İslami düşüncenin merkezi olduklarını söyledi.

Camilerin aynı zamanda edep, ahlak, ilim ve irfanın aşılandığı birer yaygın eğitim merkezleri olduğunu anlatan Nurlu, "Sevgi, saygı ve kardeşlik ekseninde ibadetin yapıldığı muhabbet membalarıdır. Ümmetin ve insanlığın geleceğine rehberliği gaye edinmek, her şeyden önce sağlam bir usul, sahih bir bilgi ve temiz bir üslup sahibi olmayı, çağın ihtiyaç ve beklentilerini hesaba katarak hizmet üretmeyi gerekli kılmaktadır. Bu vesileyle imam hatiplerimizin, müezzinlerimizin, Kur'an kursu öğreticilerimizin, hizmetlisinden yöneticisine her unvan ve kadrodaki kardeşlerimizin ve teşkilatımıza gönül vermiş bütün fedakar mensuplarımızın haftasını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Havza'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla mevlit düzenlendi
Havza'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla mevlit düzenlendi
Havza'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla mevlit düzenlendi

Hisarcık, Havza, Cuma, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla mevlit düzenlendi - Son Dakika


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