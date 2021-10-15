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Havza'da Dünya El Yıkama Günü etkinliği - Son Dakika

Havza'da Dünya El Yıkama Günü etkinliği

15.10.2021 14:19
Havza'da Dünya El Yıkama Günü etkinliği

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile okullarda, 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü nedeni ile el ve genel hijyen eğitimi verildi.

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile okullarda, 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü nedeni ile el ve genel hijyen eğitimi verildi.

Havza 100. Yıl İlkokulunda düzenlenen el ve genel hijyen eğitiminde Sağlık Memuru Özen Çelik ve Ebe Figen Büyükbayraktar tarafından öğrencilere, 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü hakkında bilgiler verilerek el ve genel hijyen konuları anlatıldı ve uygulamalı olarak doğru el yıkama gösterildi.

Sağlık Memuru Özen Çelik, 15 Ekim tarihini Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNİCEF) tarafından dünya genelinde "Dünya El Yıkama Günü" olarak kabul edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"El yıkamak özellikle bulaşıcı hastalıkların yayılımının önlenmesinde dikkat edilmesi gereken sağlık uygulamalarının başında gelmekte. Sağlıklı kalmak ve çevresel kirleticilerden korunabilmek için el yıkama en önemli uygulamalardan biridir. Ellerimizi değişik kirleticilerle değdirerek aldığımız, öksürerek ve hapşırarak bulaştırdığımız gözle görülemeyecek mikroorganizmalar ellerimizi yıkamayacak olursak ürerler. Bu mikroorganizmalar dokunduğumuz yiyeceklere, gözlerimize, burnumuza ve ağzımıza kolayca bulaşırlar. El yıkama bir toplum için önemli hastalıkların çoğundan korur."

Ebe Figen Büyükbayraktar el yıkamanın öneminin yaşanan salgın ile bir kez daha anlaşıldığını belirterek doğru el yıkamayı anlattı.

Slayt ve kısa film gösteriminin yapıldığı eğitimin ardından okul bahçesinde öğrencilere el yıkama uygulamalı olarak gösterildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Hisarcık, 15 Ekim, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'da Dünya El Yıkama Günü etkinliği - Son Dakika


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