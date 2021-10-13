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Havza'da okullarda aşılama çalışması - Son Dakika

Havza'da okullarda aşılama çalışması

13.10.2021 12:22
Havza'da okullarda aşılama çalışması

Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile 12-18 yaş grubu öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda veli onaylı aşılama çalışmaları devam ediyor.

Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile 12-18 yaş grubu öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda veli onaylı aşılama çalışmaları devam ediyor.

Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesinde okul kütüphanesinde oluşturulan aşı standında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Şahin'den aşılama çalışmaları hakkında bilgi alarak aşı olan öğrencilerle sohbet etti.

Sağlam, geçen yıl salgın nedeni ile eğitimin uzaktan devam ettiğini hatırlatarak, "Tüm gayretimiz ve çabalarımız okullarımızın kapanmaması için. Bunun için de olmazsa olmazımız 12-18 yaş arası gençlerimizin hızlı bir şekilde aşılanması. Bunun için de velilerimizin onayı gerekli. İnşallah velilerimizin desteği ile okullarımızı kapatmadan yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Aşı çalışmalarımız 12-18 yaş arası çocuklarımızın eğitim gördüğü tüm okullarımızda devam edecek. Hedefimiz en kısa sürede öğrencilerimizin tamamını aşılamak." dedi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Şahin ise 12-18 yaş çocukların aşılanması için veli onayı şartı arandığını vurgulayarak, "Bu onayı velilerimiz iki üç dakika içinde e-devlet şifreleri ile e-nabız üzerinden yapacakları birkaç adımlık işlemle onaylayabiliyorlar. Aşı tanımlanması yapılan çocuklarımıza bizler de aşılarını uyguluyoruz. Velilerimizin aklında hiçbir şüphe kalmasın. Uygulanan aşının çocuklarımız üzerinde hiçbir yan etkisi yok. Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile okullarımızın açık kalması için çaba harcamaktayız." diye konuştu.

Kurulan stantta öğretmenler ile veli onayı bulunan öğrencilere aşıları yapıldı.

Havza'da okullarda aşılama çalışması
Havza'da okullarda aşılama çalışması

milli eğitim bakanlığı, COVIRAN Bereket, Hisarcık, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'da okullarda aşılama çalışması - Son Dakika


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