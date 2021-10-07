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Havza'da spor kurslarına 400'e yakın öğrenci katılıyor - Son Dakika

Havza'da spor kurslarına 400'e yakın öğrenci katılıyor

07.10.2021 15:28
Havza'da spor kurslarına 400'e yakın öğrenci katılıyor

Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, ilçede açılan spor kurslarına yaklaşık 400 öğrencinin katıldığını bildirdi.

Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, ilçede açılan spor kurslarına yaklaşık 400 öğrencinin katıldığını bildirdi.

Uzun ile Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Havza Belediyesinin katkılarıyla Havza Kapalı Spor Salonu'nda devam eden güreş kursunu ziyaret etti.

Çalışmaları takip eden Uzun ve Kurt, antrenör Fatih Erdoğan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Uzun, yaz döneminde 14 farklı branşta kurs açtıklarını belirterek, kaymakamlık himayesindeki 14 kursta 360 gence ulaştıklarını anlattı.

Özellikte pandemi nedeniyle evlerinde kalan çocuk ve gençlerin kurslara ilgi gösterdiğini dile getiren Uzun, "Kış döneminde 14 branşta, bir de özel öğrencilere yönelik spor kursları devam ediyor. Kurslarımıza yaklaşık 400 öğrenci katılıyor. Kurslarımızın amacı, gençlerimizi spora teşvik etmek ve spor becerileri kazandırmak. Yetenekleriyle öne çıkan gençlerimizi profesyonelleşmeye yönlendirerek ülkemize profesyonel sporcular kazandırmak da bir diğer amacımız." dedi.

Kurt da Havza Belediyesi olarak her zaman spora destek olduklarını kaydetti.

Havza'da spor kurslarına 400'e yakın öğrenci katılıyor
Havza'da spor kurslarına 400'e yakın öğrenci katılıyor
Havza'da spor kurslarına 400'e yakın öğrenci katılıyor

Halkla İlişkiler, Fatih Erdoğan, Hisarcık, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'da spor kurslarına 400'e yakın öğrenci katılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Havza'da spor kurslarına 400'e yakın öğrenci katılıyor - Son Dakika
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