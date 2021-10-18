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Havza'dan kısa kısa - Son Dakika

Havza'dan kısa kısa

18.10.2021 15:01
Havza'dan kısa kısa

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde çocuklara yönelik gerçekleştirilen eğitimde, Türk zeka ve strateji oyunu mangala eğitimi verildi ve mangala oynandı.

Etkinlikler kapsamında ayrıca dijital bağımlılığa dikkat çekmek amacı ile üzerinde "Bağımlı olma özgür ol" yazılı yaş pasta çocuklara ikram edildi.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu, dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık eğitimlerinin devam edeceğini dile getirerek, "Dijital bağımlılığı azaltmak ve farkındalık oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mümkün olduğunca çok çocuğumuza ulaşmayı hedeflemekteyiz." dedi.

Havza Hükümet Konağı taşınıyor

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman birçok kamu birimini bünyesinde barındıran Hükümet Konağı'nın önümüzdeki günlerde yıkımının gerçekleştirileceğini ve bu nedenle binada hizmet veren kamu kurumlarının binayı 26 Ekim 2021 tarihine kadar tahliye edeceklerini belirtti.

Nayman, İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının talimatı ile Havza Hükümet Konağı olarak faaliyetini sürdüren binanın depreme dayanıksız olduğu ve ekonomik ömrünü doldurduğu için yıkım kararı alındığını vurguladı.

Binan 26 Ekim 2021 tarihine kadar tahliye işleminin tamamlanacağını söyleyen Nayman, "Tahliye işleminin ardından binanın yıkımı gerçekleştirilecek. Yıkım çalışmaları sonrası ise İçişleri Bakanlığı tarafından yeni hükümet konağı ihale ve yapım süreci başlayacak." dedi.

Kaymakam Nayman, Havza Hükümet Konağı'nda hizmetlerini sürdüren Havza Kaymakamlığı, Mal Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Müdürlüğünün farklı kamu binalarında hizmet vereceklerini ifade ederek; "Bu süreçte Havza Kaymakamlığı Boyalıca Mahallesi yolunda bulunan Havza Gençlik Merkezi'nde, Havza Nüfus Müdürlüğü Milli Eğitim Müdürlüğü binasında, Mal Müdürlüğü Kaplıcalar mevkiinde bulunan İlçe Halk Kütüphanesi binası üst katında, Tapu Sicil Müdürlüğü PTT hizmet binasında, Vergi Dairesi ise geçici olarak kiralanacak bir binada hizmetlerini sürdürecek." diye konuştu.

Türkiye genelinde yapılacak 55 ilçe hükümet konağı arasında Havza Hükümet Konağının da bulunduğuna işaret eden Nayman, şunları kaydetti:

"26 Ekim tarihi itibari ile kurumlarımız geçici yerlerinde hizmetlerine devam edecek olup, İçişleri Bakanlığa sunulan üç alternatif yer arasından Bakanlığın belirleyeceği bir yere yeni hizmet binası yapımı gerçekleşecek. İnşallah ilçemiz daha modern ve kaliteli hizmet sunacak konsept bir hükümet konağı binası kazanacak. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya Havza halkı adına teşekkür ederim."

Havza'dan kısa kısa
Havza'dan kısa kısa
Havza'dan kısa kısa
Havza'dan kısa kısa
Havza'dan kısa kısa

Hisarcık, Hükümet, Havza, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'dan kısa kısa - Son Dakika


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