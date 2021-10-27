Havza'dan kısa kısa - Son Dakika

Havza'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.

İlçe stadında gerçekleştirilen futbol turnuvası finalinde normal süresi 1-1 biten maçın ardından penaltılarda Akara GSM'ye 6-5 üstünlük sağlayan Havza GSB birinci oldu.

Turnuvada Muhtarlar Derneği Takımı üçüncü, Adliye Takımı ise dördüncülüğü elde etti.

Final maçını Kaymakam Cengiz Nayman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ve Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar da izledi.

Maç sonunda dereceye giren takım ve futbolculara kupaları verildi.

Nayman, turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ederek, "Öncelikle turnuva boyunca centilmence mücadele eden ve turnuvamıza renk katan tüm takımlarımız ve oyunculara teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimizin pekişmesi için düzenlediğimiz turnuva amacına ulaştı." dedi.

Havza'da "Kütüphane Konuşmaları" etkinliği düzenlendi

Havza'da, Samsun Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen "Kütüphane Konuşmaları" etkinliği düzenlendi.

Havza Halk Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Safa Çelebi, "Hoca Ahmed Yesevi ve Yunus Emre'ye göre İnsan-ı Kamil" konusunda sunum yaptı.

İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İrfan Göz, etkinliğin akademik camia ile halkın buluşmasını sağlamak için düzenlendiğini belirterek, "İl merkezlerinde bu buluşmalar farklı şekillerde gerçekleşiyor fakat ilçelerimizde halkımız bu imkanları pek yakalayamıyor." ifadesini kullandı.