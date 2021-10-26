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Havza İmam Hatip Ortaokulu yeni binasının temeli atıldı - Son Dakika

Havza İmam Hatip Ortaokulu yeni binasının temeli atıldı

26.10.2021 15:27
Havza İmam Hatip Ortaokulu yeni binasının temeli atıldı

Havza İmam Hatip Ortaokulunun hizmet verdiği İstiklal İlkokulu binasının yapılan testler sonucu depreme dayanıksız olduğunun tespit edilmesi üzerine yıkılan okul binası yerine yapılacak yeni okul binasının temeli atıldı.

Havza İmam Hatip Ortaokulunun hizmet verdiği İstiklal İlkokulu binasının yapılan testler sonucu depreme dayanıksız olduğunun tespit edilmesi üzerine yıkılan okul binası yerine yapılacak yeni okul binasının temeli atıldı.

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından temel kazısı yapılan Havza İmam Hatip Ortaokulu binasının temeli atılarak inşaat çalışmalarına başladı.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ve AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan inşaat çalışmasını yerinde incelediler.

Çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi alan Kaymakam Nayman, yeni okul binasının ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, "Havza İmam Hatip Ortaokulu binasının yapım aşamasına gelindi. Mevcut okul binası yerine daha güvenli ve kaliteli bir eğitim imkanı sunacak yeni bir okul binası yapılıyor. Yeni tip proje uygulanacak olan okul binamızda, 16 derslik, resim, müzik, beden eğitimi ve benzeri tasarım beceri atölyeleri, çok amaçlı salonu ile toplam 24 derslik olacak. Binada ayrıca mescit, sığınak ve benzeri eklentiler de yer alacak." dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Kayan yeni okul binası ile öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitim hayatlarına devam edeceklerini belirterek, "Yeni okul binasının ilçemize kazandırılmasında bizleri destekleyen, AK Parti Samsun milletvekillerimize, AK Parti İl Başkanımız Ersan Aksu'ya, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Havza Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir'e ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ederim. İlçemize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ise Havza İmam Hatip Ortaokulunun eğitim verdiği İstiklal İlkokulu binasının depreme dayanıksız olduğu için yıkıldığını belirterek, "İlçemize kazandırılan okul binası ile eğitime önemli bir yatırım gerçekleşmiş oldu. Çocuklarımız daha güvenli ve daha modern bir ortamda eğitim alabilecekler." ifadesinde bulundu.

Havza İmam Hatip Ortaokulu yeni binasının temeli atıldı
Havza İmam Hatip Ortaokulu yeni binasının temeli atıldı
Havza İmam Hatip Ortaokulu yeni binasının temeli atıldı
Havza İmam Hatip Ortaokulu yeni binasının temeli atıldı
Havza İmam Hatip Ortaokulu yeni binasının temeli atıldı

İmam Hatip, Hisarcık, Havza, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza İmam Hatip Ortaokulu yeni binasının temeli atıldı - Son Dakika


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