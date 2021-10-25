Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasının ihale süreci başladı - Son Dakika

AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, 2020 yılında depreme dayanıksız olduğu için yıkımı gerçekleştirilen Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasının yapımı için ihale sürecinin başladığını belirtti.

Kayan, yaptığı açıklamada, lise binası yapım işinin 2021 eğitim yatırımları programına aldığını belirtti.

Havza ve gençler için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini söyleyen Kayan, "Uzun süredir takip ettiğimiz Havza MTA Lisesi binasının yapımı işi nihayet gerçekleşiyor. Bir süredir devam eden proje çalışmaları tamamlandı ve okulun yapımı için ihale süreci başladı." dedi.

Yeni yapılacak okul binası hakkında bilgi veren Kayan, okulun derslik ve atölye olmak üzere iki binadan oluşacağını belirterek şunları kaydetti:

"3 bin 850 metrekare inşaat alanına sahip ve 3 katlı, 16 derslikli okul binamız içerinde sığınak ve sosyal alanlar bulunacak. Okulun atölye binası ise 2 katlı, bodrum ve zemin kata sahip 8 derslikli ve bin 920 metrekare inşaat alanına sahip olacak. İhale bedeli yaklaşık 15 milyon lira civarı olan yeni okul binamızın Havza'ya hayırlı olmasını dilerim. İhale aşamasına kadar bizlere destek veren Milli Eğitim Bakanımız ve Bakanlık bürokratlarına, AK Parti Samsun Milletvekillerimize, AK Parti Samsun İl Başkanımıza, İl Milli Eğitim Müdürü ve ilçe Milli Eğitim Müdürlerimize ile Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir'e teşekkür ederim."

Havza'da daha önce yapılan testler sonucu depreme dayanıksız olduğu belirlenen Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2018 yılında boşaltılarak Ticaret Meslek Lisesine taşınmış, 1982 yılında elektrik ve tesviye bölümleri ile eğitim öğretime başlayan okul binası 2020 yılında yıkılmıştı.