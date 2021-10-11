Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünden kız çocuklarına hediye - Son Dakika

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce, Dünya Kız Çocukları Günü etkinlikleri kapsamında, birimden destek alan çocuklara hediye dağıtıldı.

Müdürlüğe bağlı ekipler, kız çocuklarını evlerinde ziyaret ederek üzerinde "Dünya hayallerini gerçekleştiren kız çocukları ile güzelleşecektir" yazılı etiket bulunan, kitap, balon ve çikolatadan oluşan hediyelerini teslim etti.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nün Birleşmiş Milletlerin kararıyla 2011 yılından beri kız çocuklarının gördüğü ayrımcılığa dikkati çekmek üzere kutlandığını belirterek, "Bizler kendi ayakları üzerinde duran kız çocukları ile dünyanın daha iyi bir yer olacağının farkındayız. Çünkü toplumu ve gelecek nesilleri yetiştiren ve şekillendirenler bugünün kız çocukları yarının anneleridir. Bu bağlamda her zaman kız çocuklarımızın yanındayız." dedi.