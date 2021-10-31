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Hayatı Paylaşanlar Derneği ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Hayatı Paylaşanlar Derneği ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürüyor

31.10.2021 10:47

Konya'da, Hayatı Paylaşanlar Derneği, alışveriş merkezine götürdükleri yardıma muhtaç ailelerin çocuklarını hem gezdiriyor hem de kışlık ihtiyaçlarını karşılıyor.

Konya'da, Hayatı Paylaşanlar Derneği, alışveriş merkezine götürdükleri yardıma muhtaç ailelerin çocuklarını hem gezdiriyor hem de kışlık ihtiyaçlarını karşılıyor.

Konya'da sosyal medyadan bir araya gelen gönüllülerin kurduğu Hayatı Paylaşanlar Derneği, hayırseverlerin desteğiyle yardıma muhtaç ailelerin gıda, ısınma, barınma ve giyim ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyor.

Dernek, yetim ve öksüz çocuklar başta olmak üzere muhtaç ailelerin çocuklarını, ismini açıklamayan yardımseverlerin katkılarıyla kışlık ihtiyaçlarını karşılıyor.

Dernek, alışveriş heyecanını yaşatmak için gruplar halinde getirdiği 4-10 yaş arası çocukları alışveriş merkezine götürüyor. Mağazada istediği ürünü alan çocuklardan ilk kez AVM görenleri ise şaşkınlıkla mutluluğu bir arada yaşıyor.

Dernek bu yıl 2 bin çocuğu giydirmeyi hedefliyor

Dernek Başkanı Büyükdemir, AA muhabirine, hayırseverlerin katkısıyla geçen yıl 1150 çocuğun ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Ailelerin rızasıyla evlerinden alınan çocukların alışveriş merkezinde beğendikleri ürünleri aldığını anlatan Büyükdemir, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 1150 çocuk giydirmiştik. Bu yıl da hedefimizi yüksek tutup 2 bin çocuğu giydirmeyi hedefliyoruz. Hayırseverlerimiz destekliyor. Buraya getirmemizin nedeni alınan kıyafetleri evlerine götürdüğünüzde çocuklar, buradaki alışveriş heyecanını yaşayamıyor. Alışveriş merkezine geldiğinde mutlulukları anlatılmaz. İlk kez mağazaya gelenler, şaşkınlıkla etrafa bakanlar var. Meraklı bakışlarla istediklerini alıyor, seçiyorlar. Restoranda yemek yediriyoruz, gezdirdikten sonra oyun salonlarına götürüyoruz. Her yıl kışın gelmesine yakın AVM'lere ihtiyaç sahibi çocukları grup grup getiriyoruz. Aileler, sabah evlerinden alacağımız çocukları için gözlerine uyku girmediğini söylüyor. Büyük heyecan ve mutluluk yaşıyorlar."

Terlikle gezen çocukların kışlık bot sevinci

Büyükdemir, havaların soğuduğu bugünlerde bazı çocukların terlikle geldiğine dikkati çekerek, "Çünkü ayakkabısı yok. Bugünkü çocuklar yetim. Dernek olarak 50'ye yakın yetim aileyle ilgileniyoruz. Çocukların hiçbir şeyi yok. Köprü vazifesi yapabiliyorsak ne mutlu. Asıl kahramanlar, geri planda olan ve isimlerini vermeyen hayırseverlerimizdir. Bunlar bize ulaşarak 30-40-50 çocuğun masrafını üstleniyor." ifadelerini kullandı.

Çocukların kışlık ihtiyaçlarının 500-600 lirayı bulduğunu anlatan Büyükdemir, iyilikleri çoğaltmaya çalıştıklarını, çocukların yüzlerinde mutluluğun ise en büyük motivasyonu olduğunu sözlerine ekledi.

Hayatı Paylaşanlar Derneği ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürüyor
Hayatı Paylaşanlar Derneği ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürüyor
Hayatı Paylaşanlar Derneği ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürüyor
Hayatı Paylaşanlar Derneği ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürüyor

Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayatı Paylaşanlar Derneği ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürüyor - Son Dakika


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