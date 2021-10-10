Hayatını kaybeden İKÇÜ Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Küpeli için tören düzenlendi - Son Dakika

Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Özer Küpeli için okulunda tören yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, görevli olduğu fakülte önünde gerçekleştirilen törene, Küpeli'nin yakınları, mesai arkadaşları, üniversite personeli ve öğrencileri katıldı.

İKÇÜ Rektör Yardımcısı ve Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Gökçe, Küpeli'nin çok değerli bir akademisyen olduğunu belirterek, "Aynı zamanda bir kardeşimizi, bir arkadaşımızı, bir dostumuzu uğurluyoruz. Çok zor bir görev. Derin bir üzüntü içerisindeyiz." dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Prof. Dr. Özer Küpeli'nin cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gönderildi.