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Hayatını spora adadı, evlendiği gün bile maça gitti - Son Dakika

Hayatını spora adadı, evlendiği gün bile maça gitti

25.10.2021 11:12
Hayatını spora adadı, evlendiği gün bile maça gitti

KONYA'da emekli bilgisayar programcısı Murat Baydar (63), 51 yıldır birçok spor müsabakasının kaydını tutuyor.

KONYA'da emekli bilgisayar programcısı Murat Baydar (63), 51 yıldır birçok spor müsabakasının kaydını tutuyor. Konyaspor sevdalısı Baydar, evlendiği gün bile yeşil-beyazlıların maçını kaçırmadığını söyledi. Baydar, "Ben 1970'ten beri spor defteri tutarım. Sadece Konyaspor değil tüm liglerin, branşların bütün skorlarını dakikası dakikasına, golleri kimin attığını yazarım. Evlendiğim gün bile Konyaspor maçı vardı. O gece geç saatlere kadar maç yazdım. Eşim hiçbir tepki göstermedi" dedi.

Babasıyla birlikte 5 yaşındayken gittiği futbol karşılaşmasından etkilenen ve sürekli futbol karşılaşmalarına ilgi duyan emekli bilgisayar programcısı evli 2 çocuk babası Murat Baydar, 51 yıldır Türkiye ve dünyadaki spor müsabakalarını takip ediyor, karşılaşmaların sonuçlarını defterlere not alıyor. Baydar, "Babamın işi dolayısıyla ilk gittiğim maç, 1964 yılı Bursaspor- Vefaspor maçıydı. O maç 1-1 berabere bitti. 1966'da Konya'ya döndük. Konyaspor'un ilk izlediğim maçı 1957'deki Samsunspor'a 1-0 yenildiği maçtı. O maçtan sonra Konyaspor'un bütün maçlarına gittim. 1970'ten beri spor defteri tutarım. Sadece Konyaspor değil tüm liglerin, amatör liglerin, basketbol ligleri, voleybol ligleri ve hentbol maçlarının bütün skorlarını dakikası dakikasına, golleri kimin attığını yazarım. Bu benim en az 6-7 saatimi alıyor. Bazen de geceleri 3-4'e kadar uyumam" dedi.

'KONYASPOR HAYATIM'Futbol tutkusunun evlendiği gün bile kendisini durdurmadığını söyleyen Baydar, şunları söyledi:

"Evlendiğim gün bile Konyaspor- Alibey maçı vardı. O gece saat 03.00'e  kadar maç yazdım. Eşim bana şimdiye kadar hiçbir tepki göstermedi. Kendisi de alıştı ve  o da bana yardımcı oluyor. Kızım doğduğunda Konyaspor- Muğlaspor maçı vardı. Ona da gittim. Hatta 1-0 yenmiştik. Oğlum doğduğunda da Konya- Kırıkkale maçı vardı. 4-2 yenmiştik. Futbol aşkım hastalık haline geldi. Ama hiçbir zararını görmedim. Ölene kadar futbol notları tutmaya devam edeceğim. Oğlum hep benimle dalga geçer 'Baba öldüğün zaman spor defterlerini de mezara gömeceğim. Çünkü bizim bir işimize yaramaz.' diyor.  51 yıldır defter tutarım, her devre 4 defter, bir sezonda 8 defter var. Yani ortalama 400-450 defterim var. Konyaspor benim hayatım oldu."


Hayatını spora adadı, evlendiği gün bile maça gitti
Hayatını spora adadı, evlendiği gün bile maça gitti
Hayatını spora adadı, evlendiği gün bile maça gitti
Hayatını spora adadı, evlendiği gün bile maça gitti
Hayatını spora adadı, evlendiği gün bile maça gitti
Hayatını spora adadı, evlendiği gün bile maça gitti

Konyaspor, Futbol, Emekli, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hayatını spora adadı, evlendiği gün bile maça gitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hayatını spora adadı, evlendiği gün bile maça gitti - Son Dakika
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