Hayrabolu Belediye Başkanı İnan, Müftü Karakaya'yı ziyaret etti - Son Dakika

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İlçe Müftüsü Ramazan Karakaya'yı ziyaret etti.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutlayan İnan, "Camilerimiz, insanların ortak bir yerde buluştuğu, kardeşlik duygularının, hoşgörü anlayışının, birbirimize olan sevginin güçlendiği kutsal yerlerdir." dedi.

Müftü Karakaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Tasar da yer aldı.