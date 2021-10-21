Hayrabolu'da bilgisayar kursu açıldı - Son Dakika

Hayrabolu Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kursu açıldı.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa yeni kurslar açmayı hedeflediklerini söyledi.

Bilgisayar kursunun Hayrabolu Belediyesi Selahattin Ali Moralı Kültür Akademisi'nde başladığını belirten İnan, şöyle konuştu:

"Günümüz iş dünyasında bilgisayar kursları oldukça önemli bir unsur haline geldi. İş yerlerinin tamamına yakınında bilgisayar kullanılmaktadır. Özel iş yerlerinden, devlet dairelerine, muhasebe ve mühendislik bürolarından, fabrikalara varıncaya kadar bütün her yerde işlemler bilgisayar üzerinden yapılmaktadır. Kursu başarıyla bitirenlere sertifika verilecek."

İnan, 163 saat sürecek bilgisayar kursuna, yaklaşık 30 kursiyerin katıldığını belirtti.