Hayrabolu'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika

Hayrabolu Hüseyin Korkmaz Anadolu Lisesi öğrencilerinin projelerinin sergilendiği "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

Hasan Yılmaz Kurt Spor Salonu'ndaki fuarın açılışına, Kaymakam Mehmet Sülün, Belediye Başkanı Osman İnan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Özer, Milli Eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Okul Müdürü Musa Karadayı, burada yaptığı konuşmada, fuarda 16 projeyi sergilediklerini söyledi.

Bilim fuarlarının genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağladığını ifade eden Karadayı, "Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı bu yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Projelerimiz 48 öğrenci ve 13 danışman öğretmenimizin özverili çalışması ile ortaya çıktı." dedi.

Konuşmaların ardından fuar alanı gezildi.