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Hayvan otlatırken kaybolan yaşlı kadın için dağda çalışma başlatıldı - Son Dakika

Hayvan otlatırken kaybolan yaşlı kadın için dağda çalışma başlatıldı

04.10.2021 12:30
Hayvan otlatırken kaybolan yaşlı kadın için dağda çalışma başlatıldı, System.String[]

Denizli'nin Tavas ilçesinde hayvan otlatmak için dağa çıkan yaşlı kadın kayboldu.

Denizli'nin Tavas ilçesinde hayvan otlatmak için dağa çıkan yaşlı kadın kayboldu. Hayvanların eve dönmesine rağmen haber alınamayan yaşlı kadın için ekipler ve vatandaşlar arama çalışması başlattı.

Tavas ilçesine bağlı Avdan Mahallesinde yaşayan Havva Torga isimli yaşlı kadın, dün öğlen saatlerinde havanlarını otlatmak için dağa çıktı. Akşam saatlerinde hayvanların eve dönmesine rağmen yaşlı kadın dönmedi. Aile yakınları Torga'yı bir süre bekledikten sonra tanıdıklarına giderek orada olup olmadığı sordu. Yaşlı kadının kaybolduğunu anlayan yakınları 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri olay yerine gelerek arama çalışması başlattı. Mahalle halkının ve aile yakınlarını katıldığı arama çalışmasında yaşlı kadın her yerde aranıyor. - DENİZLİ

Hayvan otlatırken kaybolan yaşlı kadın için dağda çalışma başlatıldı
Hayvan otlatırken kaybolan yaşlı kadın için dağda çalışma başlatıldı

Denizli, Avdan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hayvan otlatırken kaybolan yaşlı kadın için dağda çalışma başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hayvan otlatırken kaybolan yaşlı kadın için dağda çalışma başlatıldı - Son Dakika
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