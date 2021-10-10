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Hayvan severler Pati Fest'te eğlenceli anlar yaşadı - Son Dakika

Hayvan severler Pati Fest'te eğlenceli anlar yaşadı

10.10.2021 18:41

Hayvan severler Pati Fest'te eğlenceli anlar yaşadı Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen Pati Fest'e hayvan seveler yoğun ilgi gösterirken, gün boyunca renkli görüntüler ortaya çıktı.

Hayvan severler Pati Fest'te eğlenceli anlar yaşadı

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen Pati Fest'e hayvan seveler yoğun ilgi gösterirken, gün boyunca renkli görüntüler ortaya çıktı.

İlki 2019 yılında gerçekleştirilen Pati Fest'in ikincisi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Fenerbahçe Meydanı'nda düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geçekleştirilen etkinliğe güzel havayı ve pazar tatilini fırsat bilen Mersinliler adeta akın etti. Yoğun katılımın olduğu festivalde özellikle çocuklar 'Nisan' isimli maymun ve yavru midilliye yoğun ilgi gösterdi. Çocukların hayvanları sevmenin yanı sıra yüz boyama ve dans etkinlikleri gibi birçok etkinlikte doyasıya eğlendiği gözlendi.

Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı K-9 Arama Kurtarma Timi İz Takip Personeli Murat Kurtalan ve köpeği 'Ares', yaptıkları minik gösteri ile vatandaşların beğenisini topladı.

"Böyle etkinliklerin devam etmesini isterim"

Pati Fest'e hayvanları sevmek için geldiğini belirten Sıla Nur Şahin, etkinlikteki kalabalığı çok beğendiğini belirtti. Böyle etkinliklerin hayvanlar yardım açısından çok önemli olduğunun altını çizen Şahin, "Hayvanları çok seviyorum, onun için geldim. Burada bir sürü köpek sevdim. Hayvanlara yardım da bulunmak için satılan çok fazla eşya var, hepsi çok güzeller. Güzel bir pazar günü onun dışında çok güzel bir kalabalık var. Eğlenceli etkinlikler oluyor burada, böyle etkinliklerin devam etmesini isterim. Hayvanlara daha çok yardım etmek için böyle etkinliklerin olmasını destekliyorum" diye konuşarak etkinlikten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Masum dostlarımıza biraz destek olalım"

Köpeği Ares ile özel hareketler yapan Mersin Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı K-9 Arama Kurtarma Timi İz Takip Personeli Murat Kurtalan ise pandemiden dolayı aksayan sosyalleşmeyi bu tarz etkinliklerle giderildiğini aktardı. İkincisi düzenlene Pati Fest'in özellikle hayvan severlerin bir araya gelmesi açısından önemine dikkat çeken Kurtalan, "Pati Fest ile daha önce de yaptık, vatandaşlarımızın üzerinde çok güzel bir izlenim oluşturduk. Özellikle hayvan severlerin bir araya gelmesi için mükemmel bir etkinlik. Pandemi bizi biraz öteleştirdi ama şu anda tekrar beraberiz. Sevgi bizi ayakta tutan şey, bağlılıklarımız ve birlikteliklerimiz bu yüzden. Hayvanlara vakit ayıralım dört ayaklı masum dostlarımıza biraz destek olalım" ifadelerini kullandı.

Hayvan severler Pati Fest'te eğlenceli anlar yaşadı
Hayvan severler Pati Fest'te eğlenceli anlar yaşadı
Hayvan severler Pati Fest'te eğlenceli anlar yaşadı
Hayvan severler Pati Fest'te eğlenceli anlar yaşadı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Nisan, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hayvan severler Pati Fest'te eğlenceli anlar yaşadı - Son Dakika


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