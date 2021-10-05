'Hayvan Sevgisi' temalı resim yapma yarışması sahiplerini buldu - Son Dakika

Ödül töreninde konuşan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; "Belediyemizin yapmış olduğu resim yapma yarışmasına katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı tebrik ediyorum. Sizlerin bu önemli çalışmaya katkı sağlamanız şehrimiz adına bizleri duygulandırdı. Eğitim hayatınızda sizlere başarılar diliyorum. Bizlere güç veriyorsunuz, hepinizi alınlarınızdan ve gözlerinizden öpüyorum. Kıymetli velilerimize ve öğretmenlerimize ayrıca teşekkür ediyorum." Dedi.

Resim yapma yarışmasında ilkokul kategorisinde birinci Bahçeşehir Koleji'nden Asya ATLI, ikinci Yunus Emre İlkokulu'ndan Elif Eda Köksal, üçüncü 7 Ocak İlkokulu Ayşe Belinay Dülger, Ortaokul kategorisinde birinci Şehit Yasemin Tekin Ortaokulu'ndan Diyar Has, ikinci Mustafa Özden Ortaokulu'ndan Aslı UMUR, üçüncü Mustafa Özden Ortaokulu'ndan Eylül GÜLEÇ düzenlenen etkinlik ve hediyelerden dolayı Başkan Kadir Kara'ya teşekkür ettiler.

Program sonunda dereceye öğrenciler Başkan Kadir Kara ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.

'Hayvan Sevgisi' temalı resim yarışmasına dereceye giren eserler billboardlarda sergilenecek ayrıca yarışmaya katılan tüm eserler için ilerleyen günlerde sergi düzenlenecek.